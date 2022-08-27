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Сельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвое

Ассоциация молодых сельскохозяйственных производителей (Asaja) испанской провинции Кордова заявила, что засуха может вдвое сократить урожай оливок в 2022 году.
Lenta.ru
В ассоциации уточнили, что в 2021 году объем урожая в городе Кордова составил около 300 тысяч тонн.
Газета.Ru
Потеря половины урожая грозит серьезными убытками, которые могут составить около 500 миллионов евро.
Lenta.ru
Производители оливкового масла пострадали не только из-за ущерба, нанесенного засухой, но и из-за роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.
Lenta.ru

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Сельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвое
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