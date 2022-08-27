Премьер-министр Албании Эди Рама счел нелепыми заявления о шпионаже на бывшем оружейном заводе в Грамши, по подозрению в котором были задержаны двое россиян и украинец, пишет издание Albanian Daily News.
Власти обсудят возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине.
Итальянский веб-сайт Aggiornamenti Lumia, судя по всему, получил официальное изображение, и, как вы можете видеть ниже, оно помечено как Xbox Game Pass для «Друзья и семья»: Интересно видеть, что Microsoft продвигает это не просто как семейный план, по крайней мере, на основе бренда.