Лут заявила, что в бюджете на 2020 год на льготную ипотеку уже предусмотрен 1 млрд рублей.

с чего всё началось

Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк. «Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.

«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

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