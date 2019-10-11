Экономика

REGNUMREGNUM«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк. «Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.
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с чего всё началось

Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году

Лут заявила, что в бюджете на 2020 год на льготную ипотеку уже предусмотрен 1 млрд рублей.
Интерфакс11 октября в 07:24

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В России может появиться «сельская» ипотека

ГЛАС.RU11 октября в 13:15

В 2020-м году в РФ могут запустить «сельскую» ипотеку

MoneyTimes.Ru11 октября в 09:19

Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году

Интерфакс11 октября в 07:24

«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

REGNUM11 октября в 08:41

Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года

ТАСС11 октября в 07:52

Названы сроки запуска льготной ипотеки для сельских жителей

РБК11 октября в 08:50

Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года

Milknews.ru11 октября в 07:22
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Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

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СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов

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Газета.Ru вчера в 22:09
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Православные верующие празднуют Покров

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Вести.Ru вчера в 18:32
Происшествия

Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

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Общество

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Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
РИА Новости вчера в 03:18
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма

В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
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Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года

News.ru 12 октября в 12:55
Происшествия

Забетонированное тело мужчины нашли в гараже Брянска

ФАН вчера в 01:43
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Кино

Советский фильм «Вий» вошел в топ 100 лучших хорроров

Культуромания вчера в 10:54
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Происшествия

Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном

В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
Версия-Саратов вчера в 22:46
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15
Армия и оружие

Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ

По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru вчера в 19:34
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

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Армия и оружие

Путин оценил вероятность новой холодной войны

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Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

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Чукотка, Камчатка и Колыма стали антилидерами по строительству жилья

В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область.
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Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

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Коммерсантъ 12 октября в 04:42
Политика

В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

Sputnik Эстония вчера в 05:00
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