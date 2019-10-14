Экономика
REGNUM«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году
Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк. «Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.
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Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года
Milknews.ru11 октября в 07:22
Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года
ТАСС11 октября в 07:52
Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году
Интерфакс11 октября в 07:24
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