Экономика
REGNUM«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году
Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк. «Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.
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Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года
Milknews.ru11 октября в 07:22
Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года
ТАСС11 октября в 07:52
Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году
Интерфакс11 октября в 07:24
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Здоровье
В России водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм
Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого указывает на хронический алкоголизм.
KM.ru 11 октября в 02:45
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Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Экономика
Минтруд предложил понизить прожиточный минимум на 1,5%
Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей.
REGNUM 11 октября в 05:54
Политика
Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии
14 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому, премьер-министром Абхазии назначается Валерий Бганба.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Экономика
Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
Газета.Ru 04:04
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Здоровье
Губернатор Текслер назначил челябинским медикам нового начальника
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально назначил Юрия Семенова министром здравоохранения региона.
URA.Ru 05:10
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк
Вечерний курьер 04:49
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Равшаны Курковой опубликовал их первые совместные фото
Бизнесмен опубликовал в своем Instagram милую серию фото, на которых держит свою возлюбленную за руку.
Lisa.ru 04:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол
Санчес может выбыть из-за травмы до конца года
Нападающий сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес выбыл минимум на два месяца из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат вчера в 21:03
Экономика
«Яндекс.Такси» подало новое ходатайство о покупке группы «Везет»
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке части бизнеса ГК «Везет», сказано в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Ведомости 11 октября в 11:00
Политика
На выборах мэра в столице Венгрии победил представитель оппозиции
Оппозиция обвиняла государственные СМИ в организации информационной кампании против её кандидатов, в офисах одного из столичных политиков проходили обыски, также произошло несколько секс-скандалов и историй, связанных с наркотиками.
Эхо Москвы 06:01
Музыка
Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»
Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».
URA.Ru вчера в 03:02
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь 12 октября в 02:04
Экономика
«Яндекс» продолжил обвал после второго удара
Акции «Яндекса» с начала дня потеряли 18,44 процента, что сократило капитализацию компании почти на два миллиарда долларов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Lenta.ru 11 октября в 13:02
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Технологии
«Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными
«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Культура
Познер признал победу интернета над телевидением в России
Отвечая на вопрос, почему «интернет побеждает телевизор», телеведущий Владимир Познер назвал эту тенденцию «российским феноменом».
Ридус вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Киберспорт
Утечка: в сеть попали новые изображение Warcraft III: Reforged
Первым доступ к файлам Warcraft III: Reforged получил датамайнер Мартин Бенджаминс.
REGNUM 04:59