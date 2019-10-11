Экономика

REGNUMREGNUM«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк. «Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.
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В России может появиться «сельская» ипотека

ГЛАС.RU11 октября в 13:15

В 2020-м году в РФ могут запустить «сельскую» ипотеку

MoneyTimes.Ru11 октября в 09:19

Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года

ТАСС11 октября в 07:52

«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

REGNUM11 октября в 08:41

Названы сроки запуска льготной ипотеки для сельских жителей

РБК11 октября в 08:50

Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году

Интерфакс11 октября в 07:24

Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года

Milknews.ru11 октября в 07:22
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