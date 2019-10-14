Экономика

REGNUMREGNUM«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк. «Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.
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Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года

ТАСС11 октября в 07:52

В России может появиться «сельская» ипотека

ГЛАС.RU11 октября в 13:15

Названы сроки запуска льготной ипотеки для сельских жителей

РБК11 октября в 08:50

«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

REGNUM11 октября в 08:41

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолец04:27

Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году

Интерфакс11 октября в 07:24

Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года

Milknews.ru11 октября в 07:22
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Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Общество

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
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Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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Как отметили в ведомстве, привлекать к работе в выходные и праздничные дни можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника.
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ФедералПресс 02:44
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