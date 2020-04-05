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«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
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Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем.В источнике
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Смолов без разрешения вылетел в Россию из Испании. «Сельта» применит санкции

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