с чего всё началось

Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем.

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Здоровье Прививка БЦЖ может стать защитой граждан от коронавируса Ученые обнаружили связь между динамикой распространения заболевания COVID-19 и тяжестью ее протекания у людей с прививкой БЦЖ, об этом 5 апреля сообщает Общественная служба новостей.

Шоу-бизнес Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.

Общество Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.

Общество Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Общество Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Экономика Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть до 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Общество В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.

Футбол Смолов объяснил возвращение в Россию Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.

Здоровье Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.