Коронавирус
Российская газета«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Общество
Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня
Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Здоровье
Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне
Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»
Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
Политика
Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина
Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
Происшествия
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Здоровье
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Здоровье
За несколько часов произошел большой скачок количества потенциальных носителей коронавируса в Омской
Судя по цифрам, произошел большой скачок.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Технологии
Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты
"Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".
Армия и оружие
Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером
Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
Общество
Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля
Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса
Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.