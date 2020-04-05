Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем.

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Общество Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

Общество Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Финансы СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Политика Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе» Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.

Происшествия В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.

Технологии Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты "Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".