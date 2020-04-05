Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем.
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Как Смолов уехал из Испании в Россию, если авиасообщение закрыто из-за коронавируса

Metaratings19:00

Смолов уехал в Россию, нарушив режим карантина. «Сельта» собирается наказать футболиста

Матч ТВ10:47

«Если это правда, пусть не возвращается». Фанаты «Сельты» отреагировали на побег Смолова из Испании

Sport24.ru12:45

«Сельта» накажет Смолова за отъезд в Россию

Sport.ru11:30

Смолов без разрешения вылетел в Россию из Испании. «Сельта» применит санкции

Sports.ru11:09

«Он просто сбежал в Россию». Смолов кинул «Сельту»?

Чемпионат16:30

Смолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

Спорт-Экспресс10:47
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Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

РБК 16:12
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru 17:36
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Общество

Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.
АМИТЕЛ 11:53
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости 19:21
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Общество

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Говорит Москва вчера в 06:58
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Финансы

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM 22:29
Здоровье

Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне

Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:00
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Политика

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru 19:36
Политика

Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
РБК 07:25
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Здоровье

Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Время Н 17:09
Здоровье

За несколько часов произошел большой скачок количества потенциальных носителей коронавируса в Омской

Судя по цифрам, произошел большой скачок.
РИА СуперОмск 03 апреля в 07:16
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Технологии

Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты

"Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".
ПРАЙМ 20:27
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
REGNUM 15:36
Общество

Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля

Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
ТАСС 16:19
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса

Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мойка78 11:00
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
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