Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем.
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Издания Marca
 и Mundo Deportivo отметили: россиянин неоднократно запрашивал у «Сельты» разрешение вернуться на родину по личным делам, но каждый раз получал отказ.
Спорт-Экспрессвчера в 15:55

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«Он просто сбежал в Россию». Смолов кинул «Сельту»?

Чемпионатвчера в 16:30

Смолов и самолет: Федор выбрался из испанского карантина в Россию

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Смолов уехал в Россию, нарушив режим карантина. «Сельта» собирается наказать футболиста

Матч ТВвчера в 10:47

Смолов без разрешения вылетел в Россию из Испании. «Сельта» применит санкции

Sports.ruвчера в 11:09

Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию

Советский спортвчера в 10:58

Смолов не нарушал запрет Росавиации на полёты в Россию

Sport.ruвчера в 13:59

Смолов без разрешения покинул Испанию во время карантина, введенного из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 10:44
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Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru вчера в 16:06
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Общество

В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса

Известия вчера в 21:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт вчера в 21:57
Общество

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть.
Вести.Ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте

Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани.
Пятый канал вчера в 19:28
Здоровье

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Росбалт вчера в 22:40
Гаджеты

Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google

Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
The GEEK вчера в 11:05
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия вчера в 10:47
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
REGNUM вчера в 15:36
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Здоровье

Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
ToDay News Ufa вчера в 09:02
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь вчера в 10:29
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb вчера в 00:11
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru вчера в 11:30
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ посоветовали платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, так как они уменьшат основной долг, что приведет к снижению начисляемых процентов.
РБК 04 апреля в 17:38
Происшествия

Часть фасада больницы обрушилась в Северске

Уточняется, что обрушилась часть фасада терапевтического корпуса.
Газета.Ru вчера в 23:20
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru 03 апреля в 13:03
Здоровье

Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия

В Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев COVID-19

Красноярск, 6 апреля 2020, 05:28 — REGNUM На утро 6 апреля у жителей города Красноярска зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели (плюс один за сутки).
REGNUM вчера в 22:28
Общество

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК вчера в 08:07
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
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