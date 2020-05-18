Коронавирус
Матч ТВ«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании
Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции. В апреле 30-летний форвард покинул Испанию и вернулся в Россию. Вечером 4 мая Смолов прилетел в Виго и через неделю приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты».
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Армия и оружие
За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб
Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях.
КП - Донецк 13:30
Наука
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших
По словам Барановой, ученые пока не очень хорошо понимает, насколько сильным и устойчивым является «противокоронавирусный» иммунитет у тех, кто перенес инфекцию COVID-19.
Lenta.ru 18:03
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Ограничения из-за коронавируса в Москве в нынешнем виде будут точно действовать еще одну-две недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14 мая в 18:02
Армия и оружие
В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru 17:08
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru вчера в 07:28
Политика
«Грабить во время пожара». Российская власть применяет древнюю китайскую стратагему
Неспособность власти решить проблемы граждан всегда вызывает их протест и желание перемен, то есть — запрос на смену политики и смену власти.
Новая газета 10:30
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК 00:22
Здоровье
В Словении ослабили ограничения для въезжающих в страну иностранцев
Любляна, 18 мая 2020, 00:39 — REGNUM Режим 14-дневного карантина, который обязаны проходить все въезжающие в Словению лица, ослаблен для ряда категорий иностранцев, 17 мая сообщается на сайте словенского правительства.
REGNUM 17:39
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок для борьбы с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в июле поднялась выше $30
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 30 долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:10
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
Профиль 16:58
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась по поводу своего увольнения с НТВ
На днях в СМИ появились сообщения о том, что руководство канала НТВ из-за нехватки бюджета приняло решение закрыть все проекты в которых задействована Лера Кудрявцева.
Uznayvse.ru 14:13
Энергетика
BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка
Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.
Народные новости 08:51
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Авто
Компания Nissan намерена закрыть Datsun
32CARS.ru вчера в 03:29
Общество
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Росприроднадзор опубликовал анализ информации о промышленных предприятиях в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите и о результатах измерений качества атмосферного воздуха в этих городах в условиях режима повышенной готовности.
РИА Новости 17:42