с чего всё началось

Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции. В апреле 30-летний форвард покинул Испанию и вернулся в Россию. Вечером 4 мая Смолов прилетел в Виго и через неделю приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты».

«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании

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