Коронавирус

Матч ТВМатч ТВ«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании

Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции. В апреле 30-летний форвард покинул Испанию и вернулся в Россию. Вечером 4 мая Смолов прилетел в Виго и через неделю приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты».
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с чего всё началось
Ранее газета Mundo Deportivo написала
 со ссылкой на радиостанцию Galega, что другой легионер «Сельты», датчанин Пионе Систо, также возвращавшийся на родину во время вызванной пандемией паузы в Ла Лиге, получил штраф в €60 тыс.
РБК07:57

Подробнее о событии

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«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании

Матч ТВ09:02

«Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании

РБК07:57

«Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина

Чемпионат09:31

«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании, а Систо заплатит 60 тысяч евро

Советский спорт09:59

Хавбек «Сельты» Систо оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение карантина

Sports.ru05:43
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