Коронавирус

Матч ТВМатч ТВ«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании

Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции. В апреле 30-летний форвард покинул Испанию и вернулся в Россию. Вечером 4 мая Смолов прилетел в Виго и через неделю приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты».
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18 мая «Сельта» Смолова начнет тренировки в группах из 10 футболистов

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
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