с чего всё началось

Сообщалось, что перед уездом россиянин получил разрешение от клуба, хотя тренер команды критически отозвался об отъезде Смолова и его партнера Систо. Ранее также стало известно, что хавбека «Сельты» Пионе Систо оштрафовали на 60 тысяч евро.

«Сельта» не стала штрафовать Смолова за нарушение карантина

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