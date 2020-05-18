Коронавирус
Livescore.ru«Селтик» досрочно признан чемпионом Шотландии
Чемпионат Шотландии завершен досрочно. В девятый раз подряд чемпионом стал «Селтик».
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Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Футбол
Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Российская газета 17:21
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева прокомментировала «побег» из больницы
Слово и Дело 07:43
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Общество
В России оценили новые правила учебы в школах после карантина
Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.
Lenta.ru 18:25
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Автоновости дня 00:35
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Игры
Разработчики Minecraft сменили название и логотип студии
Компания Mojang сменила название на Mojang Studios и продемонстрировала свой новый логотип.
NewInform 05:36
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Здоровье
В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус
Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь.
ИА Красная Весна 16:45
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Политика
Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)
Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Авто
Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию
Кузов получит цвет Sea Grey (серый), добавили дизайнеры и красных оттенков на радиаторной решетке и дугах безопасности.
Car.ru 07:24
Футбол
Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами
Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая.
Bookmaker-ratings.ru 10:11
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport вчера в 06:09