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Livescore.ruLivescore.ru«Селтик» досрочно признан чемпионом Шотландии

Чемпионат Шотландии завершен досрочно. В девятый раз подряд чемпионом стал «Селтик».
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«Селтик» повторил рекорд по чемпионствам в Шотландии кряду. 10 раз подряд еще не побеждал никто

Sports.ru11:44

В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом

Советский спорт08:47

«Селтик» признан чемпионом Шотландии. Сезон возобновлен не будет

Спорт-Экспресс07:41

Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно. «Селтик» признан чемпионом

Чемпионат07:57

«Селтик» признан чемпионом Шотландии после досрочного завершения сезона

Матч ТВ07:56

В Шотландии досрочно завершили чемпионат. Чемпионом объявлен «Селтик»

Sport.ru08:14

«Селтик» признан чемпионом Шотландии, сезон в стране завершен досрочно

Sport24.ru07:36
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Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

ТАСС 11:51
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Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Российская газета 17:21
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Шоу-бизнес

Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
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Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

РИА Новости 14:14
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала «побег» из больницы

Слово и Дело 07:43
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

РИА Новости 16:09
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
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Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Коммерсантъ 07:23
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Общество

В России оценили новые правила учебы в школах после карантина

Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.
Lenta.ru 18:25
Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
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Общество

В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции

Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
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Авто

Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

Автоновости дня 00:35
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Игры

Разработчики Minecraft сменили название и логотип студии

Компания Mojang сменила название на Mojang Studios и продемонстрировала свой новый логотип.
NewInform 05:36
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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
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Здоровье

В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус

Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь.
ИА Красная Весна 16:45
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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Авто

Названы самые продаваемые авто во время кризиса в России

SpeedMe 17:13
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Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
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Политика

Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)

Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Энергетика

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
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Здоровье

Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
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Авто

Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию

Кузов получит цвет Sea Grey (серый), добавили дизайнеры и красных оттенков на радиаторной решетке и дугах безопасности.
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Футбол

Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами

Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая.
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23
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Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
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Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
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