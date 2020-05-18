Чемпионат Шотландии завершен досрочно. В девятый раз подряд чемпионом стал «Селтик».

Шоу-бизнес Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал. 14

Общество Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 54

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 64

Общество В России оценили новые правила учебы в школах после карантина Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 51

Здоровье В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь.

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 67

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 65

Политика Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy) Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.

Энергетика Цены на нефть побили месячный рекорд Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 309

Авто Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию Кузов получит цвет Sea Grey (серый), добавили дизайнеры и красных оттенков на радиаторной решетке и дугах безопасности.