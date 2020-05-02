Общество
Sport.ruСелюк: «Вижу, что Путина уважает весь мир»
Общаясь со многими людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир.
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Селюк — о Путине: «Живу за границей и вижу, что лидера России уважает весь мир»
Sport24.ruвчера в 21:33
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Авто
Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы
Моторную гамму нового Kadjar, помимо уже привычных бензиновых двигателей с турбонаддувом, наверняка представит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора суммарной мощностью около 160 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 09:40
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU вчера в 09:44
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Общество
В Вольском районе закрыты на карантин два села
В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Космос
В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни
Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
Технологии
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Происшествия
Двух уфимцев силой задержали за нарушение режима самоизоляции
Уфимцев возмутил инцидент, произошедший прямо под носом мэра города – на площади Горсовета четверо полицейских задержали нарушителя режима самоизоляции и попытались усадить в машину.
ProUfu.ru 13:35
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Здоровье
Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса
По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
Общество
Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом
Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства смерти трехмесячного курянина
Прокуратура Курской области проводит проверку по информации, появившейся в ряде курских СМИ, об отказе в госпитализации в больницу трехмесячного ребенка.
ТРК Сейм (Курск) 09:30
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Киберспорт
Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год
Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
REGNUM 02:36
Игры
Игра Rune II получила глобальное обновление под названием Lazarus
Мэдисон, США, 2 мая 2020, 11:25 — REGNUM Экшен-игра Rune II получила масштабное обновление под названием Lazarus.
REGNUM 04:25
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32