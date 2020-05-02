Общаясь со многими людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир.

Селюк: «Вижу, что Путина уважает весь мир»

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