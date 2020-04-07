Коронавирус
Газета.RuСелюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24. 5 апреля стало известно, что Смолов нарушил карантин и прилетел в Россию. Позднее футболист объявил, что это действие он согласовал с испанской командой.
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Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Путин заявил, что в России пик эпидемии коронавируса не пройден
Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса ещё не прошёл, пишут «Известия».
Происшествия
В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
Общество
Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок
Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Общество
Читавшего у озера калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции
Сам Журавлев заявил на судебном заседании, что не считает себя виновным, поскольку нарушений не допускал, режим чрезвычайной ситуации в России не введен, и он свободен в передвижении.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анны Банщиковой пошла по ее стопам
Накануне премьеры исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала 7Дням.ru, что ждет ее героиню Александру Кушнир в новом сезоне.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса
Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Политика
Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Политика
Путин рассказал, как победить коронавирус с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Общество
В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние
Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА
По мнению американских прокуроров, представители России и Катара подкупили работавших в то время функционеров ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно, пишет The New York Times.
Общество
Организаторы E3 полностью отменили выставку в 2020 году
E3 2020 официально отменили из-за пандемии коронавируса 11 марта. Выставка должна была пройти с 9 по 11 июня.
Общество
Клинические испытания вакцин от COVID-19 предложили начать 29 июня
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах, после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с Президентом РФ 7 апреля.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Экономика
Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса
Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Политика
Лукашенко заявил о готовности лично лечить больных коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава Владимиром Караником при необходимости лечить людей в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.