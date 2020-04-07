Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24. 5 апреля стало известно, что Смолов нарушил карантин и прилетел в Россию. Позднее футболист объявил, что это действие он согласовал с испанской командой.

Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию

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