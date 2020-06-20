Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСелюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что у его клиента полузащитника «Динамо» Шарля Каборе выявлен коронавирус. Также тест на коронавирус показал положительный результат у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.
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с чего всё началось

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.
Sport24.ruвчера в 14:08

Подробнее о событии

Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

РБКвчера в 15:12

Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом

Metaratingsвчера в 14:49

Селюк подтвердил, что у Каборе и Н’Жи выявлен коронавирус

Евро-футбол.рувчера в 14:35

Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже

Советский спортвчера в 14:48

Дмитрий Селюк рассказал об игроках «Динамо», у которых выявили коронавирус

Чемпионатвчера в 14:32

СМИ: Четыре футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:10

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Sport24.ruвчера в 14:08
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Общество

В России за сутки подтверждено 7728 случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки подтвердили 7728 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК вчера в 17:19
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Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
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Авто

Audi RS Q8 хотят превратить в «убийцу» Lamborghini Urus

Чтобы Audi RS Q8 со своим тюнинг-пакетом не уступал по скоростным качествам Lamborghini Urus, тюнеры подготовят для немецкого кроссовера программный модуль, который позволит форсировать мощность мотора с 600 до 704 л.с. Максимальный крутящий момент при этом также увеличится с 800 до 910 Нм.
Тарантас Ньюс 00:12
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Футбол

Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ

Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости вчера в 10:37
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Политика

Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Вести.Ru 03:39
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
4,1K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
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Армия и оружие

Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК 01:30
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Музыка

Экс-солист группы «На-На» Юрин: «Зарплата от Алибасова была раз в полгода»

OAnews 03:18
Футбол

«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»

Lenta.ru вчера в 11:36
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки

Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 19 июня в 08:07
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Общество

Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы

Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
РИА Новости 02:29
8
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму

Электроакустическая гитара лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка на одном из аукционов США за рекордные шесть миллионов долларов (417 миллионов рублей).
Lenta.ru вчера в 23:08
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Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru вчера в 07:50
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Космос

Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре

ИА Красная Весна 19 июня в 20:24
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
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Политика

Глава Туркменистана не приедет на парад Победы в Москве

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
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Происшествия

Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию

RT на русском вчера в 05:58
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 12:42
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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