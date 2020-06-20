Коронавирус
MetaratingsСелюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом
Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что у его клиента полузащитника «Динамо» Шарля Каборе выявлен коронавирус. Также тест на коронавирус показал положительный результат у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.Sport24.ruвчера в 14:08
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С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
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«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
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Чтобы Audi RS Q8 со своим тюнинг-пакетом не уступал по скоростным качествам Lamborghini Urus, тюнеры подготовят для немецкого кроссовера программный модуль, который позволит форсировать мощность мотора с 600 до 704 л.с. Максимальный крутящий момент при этом также увеличится с 800 до 910 Нм.
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ТАСС вчера в 02:03
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Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ
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РИА Новости 03:31
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
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Sibnet Новости вчера в 10:37
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Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие
У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии
«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК 01:30
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«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
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Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 19 июня в 08:07
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Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
РИА Новости 02:29
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Lenta.ru вчера в 23:08
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Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
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Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре
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С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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Глава Туркменистана не приедет на парад Победы в Москве
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
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Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
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