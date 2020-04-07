Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.

Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина

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Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

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Происшествия В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).