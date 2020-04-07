Коронавирус
Vprognoze.ruСелюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
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«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов жестко ответил Селюку
Матч ТВ06 апреля в 15:35
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Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным
В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Правительство готовит новый пакет поддержки граждан и бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил во вторник, 7 апреля, с депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия" меры поддержки пострадавших от коронавируса россиян.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Космос
Ученый назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные
Ученый Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ назвал лунные ресурсы, которые с легкостью смогут заменить земные.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и комбинезоны
Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и защитные комбинезоны, которые республика закупила в Китае, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Здоровье
Врачи в США подтвердили влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Вакцина Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ) изобретена около века назад и дает иммунитет к бактериальной инфекции, вызванной туберкулезом.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Политика
Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России
Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области
Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Муж покойной сестры Андрея Григорьева-Аполлонова пришел на «Дом-2»
Вдовец сестры солиста «Иванушек», как сообщает пресса, пришел в проект, чтобы найти свою любовь.
Экономика
Свердловские власти поддержат 144 предприятия
Власти Свердловской области составили список из 144 предприятий, которым региональное правительство будет оказывать поддержку.
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Экономика
Инфляция в России в начале апреля ускорилась до 0,3%
В период с 31 марта по 6 апреля рост составил 0,3% против 0,2% неделей ранее.