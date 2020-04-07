Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruСелюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
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«Такие, как ты, у меня за пивом бегают». Смолову давно никто такое не говорил

Чемпионат07:00

Селюк: «Смолов заблудился в виртуальной игре и забыл из нее выйти»

Sport24.ruвчера в 08:13

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

RT на русскомвчера в 09:08

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

Sports.ruвчера в 08:30

Селюк – Смолову: такие, как ты, у меня наперегонки за пивом бегают

Metaratingsвчера в 09:59

Бомби, Селюк! Агент, которого не переслушать

Soccer.ruвчера в 15:21

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов жестко ответил Селюку

Матч ТВ06 апреля в 15:35
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 10:30
Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 09:07
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Политика

Правительство готовит новый пакет поддержки граждан и бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил во вторник, 7 апреля, с депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия" меры поддержки пострадавших от коронавируса россиян.
Газета.Ru вчера в 16:41
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Космос

Ученый назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные

Ученый Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ назвал лунные ресурсы, которые с легкостью смогут заменить земные.
Актуальные Новости вчера в 11:57
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Общество

Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и комбинезоны

Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и защитные комбинезоны, которые республика закупила в Китае, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Взгляд.ру 08:58
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Здоровье

Врачи в США подтвердили влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Вакцина Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ) изобретена около века назад и дает иммунитет к бактериальной инфекции, вызванной туберкулезом.
Известия 07:58
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru вчера в 18:09
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Политика

Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России

Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных.
Lenta.ru 10:31
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Политика

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
РБК 10:11
Здоровье

Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com 03:48
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Происшествия

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Экономика

ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
RT на русском 09:40
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес

Муж покойной сестры Андрея Григорьева-Аполлонова пришел на «Дом-2»

Вдовец сестры солиста «Иванушек», как сообщает пресса, пришел в проект, чтобы найти свою любовь.
Актуальные Новости вчера в 15:00
Экономика

Свердловские власти поддержат 144 предприятия

Власти Свердловской области составили список из 144 предприятий, которым региональное правительство будет оказывать поддержку.
Политсовет 06:39
Шоу-бизнес

Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Известия 07:47
Экономика

Инфляция в России в начале апреля ускорилась до 0,3%

В период с 31 марта по 6 апреля рост составил 0,3% против 0,2% неделей ранее.
Аргументы и Факты 10:15
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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