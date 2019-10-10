Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСелюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома

Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение. Ранее стало известно, что Малком перенес операцию и вернется в строй не раньше зимы.
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Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20

Советский спорт09:00

«Зенит» вляпался: Селюк осудил клуб за покупку Малкома

Нева Спортвчера в 08:28

Селюк — о травме Малкома: «Зенит» вляпался в дерьмо»

Sport24.ruвчера в 04:30

Селюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома

Спорт день за днемвчера в 06:03
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Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Футбол

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей вчера в 08:42
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Армия и оружие

Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара

США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
Наука

Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи

Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости 13:09
Космос

Гранит науки: Гипотетическая Девятая планета Солнечной системы может быть древнейшей черной дырой

Эхо Москвы 02:12
Космос

Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры

Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
Росбалт 05:28
Наука

Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине

REGNUM вчера в 11:55
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru вчера в 06:24
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка

Российская газета 12:23
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Футбол

Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России

Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.
РБК 10:19
Кино

Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста

Как сообщают прокатчики со ссылкой на режиссера картины Энга Ли, молодой Смит - полностью цифровой персонаж.
Газета.Ru 09 октября в 04:20
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания 15:29
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Футбол

Украина — Литва 2:0

11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
ProstoProSport 16:34
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Единоборства

Тайсон Фьюри подерется с рестлером

Lenta.ru 17:31
Космос

NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова

NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.
Piter.tv 10:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Технологии

Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке

Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008, финалист Суперкубка России 2019.
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