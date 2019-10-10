Футбол
Спорт день за днемСелюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома
Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение. Ранее стало известно, что Малком перенес операцию и вернется в строй не раньше зимы.
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Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости 13:09
Космос
Гранит науки: Гипотетическая Девятая планета Солнечной системы может быть древнейшей черной дырой
Эхо Москвы 02:12
Космос
Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры
Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
Росбалт 05:28
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM вчера в 11:55
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Футбол
Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России
Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.
РБК 10:19
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Как сообщают прокатчики со ссылкой на режиссера картины Энга Ли, молодой Смит - полностью цифровой персонаж.
Газета.Ru 09 октября в 04:20
Кино
Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном
Культуромания 15:29
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Футбол
Украина — Литва 2:0
11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
ProstoProSport 16:34
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Единоборства
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Lenta.ru 17:31
Космос
NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова
NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.
Piter.tv 10:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55