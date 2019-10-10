Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение. Ранее стало известно, что Малком перенес операцию и вернется в строй не раньше зимы.

Спорт день за днем

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.

Армия и оружие Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Армия и оружие Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Наука Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.

Космос Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.

Происшествия В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.

Футбол Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.

Кино Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста Как сообщают прокатчики со ссылкой на режиссера картины Энга Ли, молодой Смит - полностью цифровой персонаж.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Футбол Украина — Литва 2:0 11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.

Общество На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.

Фигурное катание Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Космос NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Технологии Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.