Футбол
Спорт день за днемСелюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома
Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение. Ранее стало известно, что Малком перенес операцию и вернется в строй не раньше зимы.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.
Интерфакс вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 10 октября в 08:10
Происшествия
СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Кино
В ремейке «Золушки» фею-крестную может сыграть темнокожий гей
Темнокожий гомосексуалист Билли Портер может сыграть роль феи-крестной в очередной экранизации «Золушки».
Дни24 вчера в 13:15
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей 10 октября в 08:42
Шоу-бизнес
Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»
На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Рамблер 09 октября в 15:54
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 10 октября в 17:17
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Виктория Боня довела 7-летнюю дочь до слез
39-летняя телеведущая и фотомодель Виктория Боня довела свою 7-летнюю дочь Анджелину-Летицию до слез.
Экспресс газета 01:37
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
Регион online 10 октября в 16:43
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт вчера в 15:31
Технологии
В Китае построили подлодку «без головы»
В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).
Известия вчера в 08:19
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
Турецкая армия нейтрализовала 399 курдских бойцов — Минобороны Турции
Турецкие военные в ходе своей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики нейтрализовали 399 членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG).
REGNUM вчера в 17:16
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Экономика
Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия вчера в 09:25
Космос
Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры
Территория новостей 10 октября в 08:49