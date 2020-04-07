Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСелюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
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«Твой юмор такой же корявенький, как и твоя игр». Селюк ответил Смолову

Sport.ru09:30

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

RT на русском09:08

Селюк: «Смолов заблудился в виртуальной игре и забыл из нее выйти»

Sport24.ru08:13

Селюк – Смолову: такие, как ты, у меня наперегонки за пивом бегают

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«Смолов растоптал образ Карпина и Мостового». Селюк раскритиковал нападающего

Чемпионат09:40

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

Sports.ru08:30

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?» Смолов жестко ответил Селюку

Матч ТВвчера в 15:35
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Земфира сообщила, что пишет новый альбом в самоизоляции

Ореанда-Новости 11:18
Политика

Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России

Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
REGNUM вчера в 10:33
Здоровье

В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров

Во вторник, 7 апреля, в Петербурге началось обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для отдельных категорий жителей Северной столицы.
Форпост Северо-Запад 09:34
Политика

Украина сорвала согласование участков разведения сил в Донбассе

Луганск, 7 апреля 2020, 16:39 — REGNUM Новые участки разведения сил и средств в Донбассе снова не согласованы, написал 7 апреля представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник в Telegram.
REGNUM 09:39
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Экономика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Piter.tv 03:38
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Армия и оружие

ООН не нашла вины России в ударах по мирным жителям в Сирии

В прошлом месяце комиссия ООН по Сирии представила доклад, в котором обвинила Воздушно-космические силы (ВКС) России в нанесении неизбирательных ударов по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением.
Lenta.ru 11:10
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Музыка

«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома»

«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома».
Собака.ru 02:56
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Тимченко пожертвовал более 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Российский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Геннадий Тимченко перевел свыше 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 10:00
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Киберспорт

Начался закрытый бета-тест Valorant

Cyber.sports.ru 08:14
Общество

Тверские предприятия должны соблюдать санитарные нормы — Руденя

Тверь, 7 апреля 2020, 16:43 — REGNUM 220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
REGNUM 09:43
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Армия и оружие

Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии

По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Российская газета вчера в 07:41
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Общество

ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса

Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Gazeta.SPb 05:09
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Здоровье

Главврач реутовской больницы рассказал о провокации сотрудников

Радио 1 06:49
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
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Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
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Экономика

ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна

Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.
Политическая Экспертиза 10:58
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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