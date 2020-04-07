Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

Политика Украина сорвала согласование участков разведения сил в Донбассе Луганск, 7 апреля 2020, 16:39 — REGNUM Новые участки разведения сил и средств в Донбассе снова не согласованы, написал 7 апреля представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник в Telegram.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

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Технологии Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.

Общество Тверские предприятия должны соблюдать санитарные нормы — Руденя Тверь, 7 апреля 2020, 16:43 — REGNUM 220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.