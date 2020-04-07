Коронавирус
RT на русскомСелюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес
Земфира сообщила, что пишет новый альбом в самоизоляции
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров
Во вторник, 7 апреля, в Петербурге началось обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для отдельных категорий жителей Северной столицы.
Политика
Украина сорвала согласование участков разведения сил в Донбассе
Луганск, 7 апреля 2020, 16:39 — REGNUM Новые участки разведения сил и средств в Донбассе снова не согласованы, написал 7 апреля представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник в Telegram.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Армия и оружие
ООН не нашла вины России в ударах по мирным жителям в Сирии
В прошлом месяце комиссия ООН по Сирии представила доклад, в котором обвинила Воздушно-космические силы (ВКС) России в нанесении неизбирательных ударов по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Музыка
«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома»
«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома».
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Тимченко пожертвовал более 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Российский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Геннадий Тимченко перевел свыше 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Киберспорт
Начался закрытый бета-тест Valorant
Общество
Тверские предприятия должны соблюдать санитарные нормы — Руденя
Тверь, 7 апреля 2020, 16:43 — REGNUM 220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Армия и оружие
Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии
По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Общество
ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса
Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Экономика
ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна
Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.