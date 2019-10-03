Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC. Информацию подтверждает и канал WFSB.

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

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