Происшествия

РБКРБКСемь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC. Информацию подтверждает и канал WFSB.
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

РБК20:37

В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи

РИА Новости18:52

Жертвами крушения бомбардировщика времен ВОВ в США числятся 7 человек

Московский Комсомолец19:46

При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны в США погибли 7 человек

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NBC: семь человек погибли при крушении бомбардировщика времен Второй мировой в США

ТАСС18:59

При крушении бомбардировщика времён Второй мировой в США погибло 7 человек

Life.ru19:59

При крушении бомбардировщика времен Второй мировой в США погибли 7 человек

Газета.Ru18:32
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В США посетительница зоопарка проникла в вольер, чтобы подразнить льва

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Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

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Матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой ЦСКА над «Спартаком».
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Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

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