Происшествия
Lenta.ruВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания The Hartford Courant Дэвид Оуэнс. Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут.
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Газета.Ru вчера в 03:08
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика
ВТО одобрила новые пошлины США против Евросоюза
Всемирная торговая организация (ВТО) не видит нарушений во введении пошлин против ЕС со стороны США из-за компании Airbus, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 12:31
Политика
Аксёнов официально назначил Гоцанюка премьер-министром Крыма
"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым - председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в документы.
ИА Крыминформ 02:29
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Культура
Умер известный композитор Гия Канчели
Весьма 02:06
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
ProstoProSport 16:49
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Подполковник МЧС России покончил с собой в Подмосковье
Находящийся под следствием экс-замначальника специального управления №100 МЧС России подполковник Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
VSE42.RU вчера в 21:09
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Единоборства
В Улан-Удэ стартует чемпионат мира по женскому боксу
Официальная церемония открытия пройдет сегодня, 2 октября, в 19:00.
Замана 09:24
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Здоровье
Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений
Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Дождь 11:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Политика
Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
Life.ru 08:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с новым главой Генштаба США
Глава Генштаба, заместитель министра обороны России Валерий Герасимов впервые провел телефонные переговоры с новым главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
РБК 14:29
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 30 сентября в 10:46
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Общество
Уволенная на Урале из-за старых фотографий тренер пошла в суд
В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав.
REGNUM 13:16
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Вечерняя Казань 30 сентября в 02:35