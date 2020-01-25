Происшествия
ИзвестияСемь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu. Работу по извлечению пострадавших из-под завалов продолжаются. Также известно о разрушениях в Гювендике, Геленлере и ряде других городов, где большинство зданий — кирпичные, сообщает NTV.
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Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Биатлон
Логинов и Гараничев выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету
Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Общество
Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий
22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Гордон «жабой» из-за критики партии Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин вступился за жену, певицу Валерию, которую раскритиковали за планы возглавить новую политическую партию для женщин.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Армия и оружие
Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Баскетбол
Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.