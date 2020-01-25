Происшествия

ИзвестияИзвестияСемь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu. Работу по извлечению пострадавших из-под завалов продолжаются. Также известно о разрушениях в Гювендике, Геленлере и ряде других городов, где большинство зданий — кирпичные, сообщает NTV.
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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

RT на русском07:40

В Турции до девяти возросло число погибших от иранского землетрясения

Интерфакс06:44

СМИ: число пострадавших в Иране при землетрясении на границе с Турцией возросло до 75

ТАСС07:42

Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции

REGNUM06:58

В Турции количество пострадавших при землетрясении возросло почти до 40 человек

Газета.Ru07:36

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Известия03:03

В Иране число пострадавших при землетрясении увеличилось до 75

РИА Новости07:19
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика

В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии

Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
РБК 07:18
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Политика

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
РИА Новости 07:29
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
RT на русском 04:26
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Общество

Празднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Газета.Ru 07:03
Биатлон

Логинов и Гараничев выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Чемпионат вчера в 05:00
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Вести.Ru вчера в 02:37
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Общество

Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине

В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Взгляд.ру 07:25
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Lenta.ru 06:56
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Общество

Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий

22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Онлайн Вологда вчера в 05:54
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Пригожин назвал Гордон «жабой» из-за критики партии Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за жену, певицу Валерию, которую раскритиковали за планы возглавить новую политическую партию для женщин.
Московский Комсомолец вчера в 02:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец 21 февраля в 23:41
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости вчера в 07:20
Путешествия

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 07:08
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Баскетбол

Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией

Чемпионат вчера в 15:11
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия

Третий пассажир Diamond Princess скончался от коронавируса

Известия 06:25
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