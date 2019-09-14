Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой. На кадрах видно, что после лобового столкновения автобус отскочил в кювет.

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

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