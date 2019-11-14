Происшествия
Газета.RuСемь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс". Как стало известно, водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу и столкнулся с грузовой машиной.
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Происшествия
СК рассказал о допросе сотрудников и студентов колледжа Благовещенска
Сотрудники Следственного комитета проводят допрос студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске после произошедшей там стрельбы.
RT на русском 01:43
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Общество
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции
В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru вчера в 08:11
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Фонтанка.Ру вчера в 12:23
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Футбол
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании принять участие в Олимпиаде-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском вчера в 09:21
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Футбол
Агент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»
Агент Олег Ерёмин рассказал, почему трансфер в лондонский «Арсенал» полузащитника Игоря Дивеева, ныне выступающего за ЦСКА, так и не состоялся.
Чемпионат 00:30
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Машины и Механизмы вчера в 15:57
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp
В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Здоровье
Россиянка получила отказ от чиновников в лекарстве для больного сына
Россиянка обратилась в суд с иском, однако на заседание не пришли ни сотрудники регионального Минздрава и Минфина, ни представители детской поликлиники.
Южный Федеральный вчера в 23:36
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Евро-футбол.ру вчера в 16:34