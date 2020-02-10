Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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