Происшествия

ТАССТАСССемь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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В Пензе вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

Smi58.ru05:24

Фигуранты дела «Сети» получили от 6-ти до 18-ти лет колонии

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Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК04:00

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Коммерсантъ03:39

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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Обвиняемые по «пензенскому» делу получили до 18 лет колонии

Медиазона03:20

В Пензе вынесли приговор фигурантам дела «Сети»

ПензаИнформ04:43
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Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
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США начали вывод войск с территории Ирака

По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.
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Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
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В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

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Общество

10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
Летидор 00:00
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Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
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Футбол

Ганчаренко: «Чалов очень много работает на команду, прессингует»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, не беспокоит ли его низкая результативность форварда "армейцев" Федора Чалова в матчах, проведенных командой на зимних сборах.
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Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
РИА Новости 00:00
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 10:07
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Политика

В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 04:58
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Политика

Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву

По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, поэтому Москва не против, если там решатся на возвращение послов, передает "Российская газета".
Инфорос 00:20
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Народные новости 04:29
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Технологии

80% корпоративных сетей заражено вирусами

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов Positive Technologies, большая часть (81 %) корпоративных сетей и сетей госструктур в России заражены вредоносным программным обеспечением.
ToDay News Ufa 02:44
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Политика

Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
БИЗНЕС Online 05:43
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Наука

В Бразилии обнаружен вирус, не несущий известных генов

Международная группа ученых обнаружила в искусственном озере Пампулха в городе Белу-Оризонти (Бразилия) вирус Yaravirus brasiliensis, чей геном почти полностью состоит из неизвестной ДНК.
МедиаПоток 05:31
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Политика

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Известия 05:44
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Общество

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео

Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Вести.Ru 05:31
Армия и оружие

Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе

Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.
Газета.Ru 05:02
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