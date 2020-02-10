Происшествия
ТАСССемь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Армия и оружие
США начали вывод войск с территории Ирака
По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.
Общество
Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине
Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Общество
10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»
Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
Гаджеты
Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
Футбол
Ганчаренко: «Чалов очень много работает на команду, прессингует»
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, не беспокоит ли его низкая результативность форварда "армейцев" Федора Чалова в матчах, проведенных командой на зимних сборах.
Энергетика
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми
При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
Политика
В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Политика
Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву
По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, поэтому Москва не против, если там решатся на возвращение послов, передает "Российская газета".
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области
Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Технологии
80% корпоративных сетей заражено вирусами
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов Positive Technologies, большая часть (81 %) корпоративных сетей и сетей госструктур в России заражены вредоносным программным обеспечением.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Политика
Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
Наука
В Бразилии обнаружен вирус, не несущий известных генов
Международная группа ученых обнаружила в искусственном озере Пампулха в городе Белу-Оризонти (Бразилия) вирус Yaravirus brasiliensis, чей геном почти полностью состоит из неизвестной ДНК.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Общество
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео
Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Армия и оружие
Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе
Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.