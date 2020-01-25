Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСтало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАСС17:26

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

РИА Новости17:02

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ru15:44

У госпитализированных в Москве китайцев нет признаков пневмонии

Коммерсантъ16:59

У госпитализированных в Москве китайцев признаков пневмонии нет

Московский Комсомолец16:54

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Интерфакс17:00

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВ14:36
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Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
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Другими словами, основную часть рисков затоваривания в результате перепроизводства Intel попытается взять на себя.
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Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
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Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
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В Баку открыт третий дилерский центр Lada в Азербайджане

В конце января 2019 года в Баку открыт третий дилерский центр Lada в Азербайджане, передает «СО» ОНЛАЙН.
НИА Самара вчера в 07:39
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Госдума одобрила в первом чтении президентские поправки в Конституцию

Депутаты в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте нижней палаты.
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Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
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Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
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Политика

Дональд Трамп показал логотип Космических сил США

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Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ

Российские спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020, сообщает Sport24.
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Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон, дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
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«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" с крупным счетом обыграла "Шальке" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

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Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
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Военные помогают очищать от снежных заносов дороги на Алтае

Как сообщалось, после снежного шторма, обрушившегося на регион неделю назад, отрезанными от транспортного сообщения оказались 25 населённых пунктов.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
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Создатели шоу «Дом-2» «оживят» Гурченко в новом проекте

Основатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров выпустит на экраны новый проект «Битва престолов». Ее ведущей станет Людмила Гурченко.
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Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
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