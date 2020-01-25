Происшествия
ИнтерфаксСемь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Читать в источнике
Оценить481
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 54
До 54 увеличилось в Китае число жертв нового коронавируса 2019-nCoV. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились.
Политика
Трамп опубликовал эмблему Космических сил США
Общество
Японский ученый предрек России бесснежные зимы
Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать всё реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Шоу-бизнес
Стеша Маликова поздравила братика в платье для беременных
Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Кино
«Овца без пастуха» продолжает лидировать в китайском кинопрокате
Китайский триллер "Овца без пастуха" продолжает лидировать в китайском прокате, собрав около 6,77 млн юаней (около $0,98 млн) за 42-й день показа, сообщает 24 января агентство Синьхуа Фильм рассказывает о том, как отец покрывает свою дочь, убившего сына полицейского.
Футбол
«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»
Общество
Сотрудники торгпредства РФ вызваны в полицию Японии
Японская полиция потребовала явиться для дачи показаний двух сотрудников российского торгового представительства.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Хоккей
«Ак Барс» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции
"Ак Барс" стал участником Кубка Гагарина сезона-2019/20 после того, как китайский "Куньлунь" в субботу уступил финскому "Йокериту" - 3:4. Казанский клуб с 74 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
Кино
Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»
Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Кино
Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»
Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Армия и оружие
Военные США пострадали во время обстрела баз в Ираке
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.
Единоборства
БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Кино
Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал
Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.