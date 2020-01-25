Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСемь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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У госпитализированных в Москве китайцев нет признаков пневмонии

Коммерсантъ16:59

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАСС17:26

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Интерфакс17:00

Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР

РИА Новости19:35

У госпитализированных в Москве китайцев признаков пневмонии нет

Московский Комсомолец16:54

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ru15:44

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВ14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM 17:18
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 54

До 54 увеличилось в Китае число жертв нового коронавируса 2019-nCoV. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились.
Российская газета 19:12
Политика

Трамп опубликовал эмблему Космических сил США

Политическая Экспертиза 01:37
Общество

Японский ученый предрек России бесснежные зимы

Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать всё реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.
Известия 20:05
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН 07:45
Шоу-бизнес

Стеша Маликова поздравила братика в платье для беременных

Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
Bimru.ru вчера в 06:36
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru 16:32
Кино

«Овца без пастуха» продолжает лидировать в китайском кинопрокате

Китайский триллер "Овца без пастуха" продолжает лидировать в китайском прокате, собрав около 6,77 млн юаней (около $0,98 млн) за 42-й день показа, сообщает 24 января агентство Синьхуа Фильм рассказывает о том, как отец покрывает свою дочь, убившего сына полицейского.
REGNUM вчера в 02:19
Футбол

«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»

Sport24.ru 11:55
Общество

Сотрудники торгпредства РФ вызваны в полицию Японии

Японская полиция потребовала явиться для дачи показаний двух сотрудников российского торгового представительства.
BFM.ru 07:21
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Хоккей

«Ак Барс» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции

"Ак Барс" стал участником Кубка Гагарина сезона-2019/20 после того, как китайский "Куньлунь" в субботу уступил финскому "Йокериту" - 3:4. Казанский клуб с 74 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ.
РИА Новости 12:34
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 23 января в 08:05
Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Канал 7+ 07:35
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro 10:18
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК 18:25
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 07:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб

Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
StarHit.ru 08:00
Кино

Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»

Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Inc-news.ru 23 января в 11:06
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Газета.Ru 19:20
Кино

Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»

Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Piter.tv 15:31
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru вчера в 08:33
Армия и оружие

Военные США пострадали во время обстрела баз в Ираке

Капитал страны вчера в 13:40
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости 20:35
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.
РБК 11:01
Единоборства

БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166

Metaratings 23 января в 08:02
Политика

Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Газета.Ru 10:30
Кино

Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал

Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.
Lenta.ru вчера в 05:19
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
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