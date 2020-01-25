Происшествия

Газета.RuГазета.RuСемь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. "У них диагностирована высокая температура", - рассказал собеседник агентства, добавив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.
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