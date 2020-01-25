Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСемь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Читать в источнике
Комментировать462

Подробнее о событии

Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР

РИА Новости19:35

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАСС17:26

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВ14:36

У госпитализированных в Москве китайцев нет признаков пневмонии

Коммерсантъ16:59

У госпитализированных в Москве китайцев признаков пневмонии нет

Московский Комсомолец16:54

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ru15:44

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Интерфакс17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Футбол

ВЭБ начал переговоры о поиске инвесторов акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
Газета.Ru 23 января в 01:31
Наука

Антивирусный препарат может предотвратить метастаз раковых клеток

Из-за накопления липид раковые клетки больше подвержены метастазированию – появлению очагов вторичных новообразований, что является смертельной стадией.
ToDay News Ufa вчера в 15:13
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости 19:14
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 13:42
Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Канал 7+ 07:35
Политика

Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме

Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Ведомости 10:29
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Футбол

Влашич: «Очков между нами с „Зенитом“ не так много»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЛАСКом (2:1).
Евро-футбол.ру 17:11
Происшествия

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
REGNUM 22:02
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

News.ru 07:53
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости 20:35
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Здоровье

Прожить дольше не поможет диета с низким содержанием жира

Продолжительность жизни не поможет увеличить диета с низким содержанием жира. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета.
Соловей.Инфо 23 января в 04:18
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Футбол

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» по переходу Эриксена

ГЛАС.RU вчера в 04:18
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru 04:10
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 17:30
Авто

АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter

«Зимняя» комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой и обогревом руля, которую Lada Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели.
Автоновости дня вчера в 00:51
Игры

GDC: более 10% разработчиков уже делают игры для новых консолей

Игромания.ру 15:59
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport вчера в 06:44
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут (Yeni Safak)

Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.
ИноСМИ 16:18
Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru 00:40
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в КНР возросло до 1355

На территории Китая зафиксировано 1355 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Ранее сообщалось о 1287 заболевших.
News.ru 06:45
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru 16:32
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное