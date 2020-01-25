Происшествия
ИнтерфаксСемь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Футбол
ВЭБ начал переговоры о поиске инвесторов акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
Наука
Антивирусный препарат может предотвратить метастаз раковых клеток
Из-за накопления липид раковые клетки больше подвержены метастазированию – появлению очагов вторичных новообразований, что является смертельной стадией.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Культура
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года
Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Политика
Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Футбол
Влашич: «Очков между нами с „Зенитом“ не так много»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЛАСКом (2:1).
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Здоровье
Прожить дольше не поможет диета с низким содержанием жира
Продолжительность жизни не поможет увеличить диета с низким содержанием жира. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Футбол
«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» по переходу Эриксена
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Авто
АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter
«Зимняя» комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой и обогревом руля, которую Lada Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели.
Игры
GDC: более 10% разработчиков уже делают игры для новых консолей
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Армия и оружие
Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут (Yeni Safak)
Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в КНР возросло до 1355
На территории Китая зафиксировано 1355 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Ранее сообщалось о 1287 заболевших.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".