Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

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