Происшествия

ИзвестияИзвестияСемь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса.
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Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР

РИА Новостивчера в 19:35

В Москве из отеля госпитализировали восьмерых граждан Китая

ТАССвчера в 16:41

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВвчера в 14:36

В Москве с высокой температурой госпитализированы семь китайцев

Коммерсантъвчера в 14:57

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ruвчера в 15:44

В московской гостинице сообщили о массовом заболевании гостей из Китая

Московский Комсомолецвчера в 14:24

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Интерфаксвчера в 14:57
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Политика

Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:30
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 24 января в 06:56
Здоровье

Глава Минздрава Красноярского края поддержал запрет на продажу снюса

Инициатива красноярских депутатов о запрете продажи снюса была полностью поддержана министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немик.
Красная весна вчера в 10:44
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые не покупают россияне

Автоновости дня 22 января в 22:32
Политика

Трутнев поручил разработать меры защиты жителей ДФО от коронавируса

Роспотребнадзор, пограничные службы ФСБ России и главы дельневосточных регионов подготовят комплекс мер для защиты населения Дальнего Востока от нового коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 10:37
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
Общество

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
Общество

Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
РИА Новости вчера в 08:52
Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Здоровье

Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев

Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 10:55
Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

Телеканал 360° вчера в 08:16
Футбол

Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Евро-футбол.ру вчера в 13:25
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
Культура

Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне концерт по случаю лунного Нового года

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил со своей супругой Ли Соль Чжу концерт по случаю Нового года по лунному календарю в пхеньянском театре "Самчжиён".
ТАСС вчера в 23:00
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Чемпионат вчера в 10:22
Авто

Skoda установила рекорд производства в 2019 году

В 2019 году компания Skoda Auto впервые в своей истории произвела более 900 тыс. автомобилей на своих чешских заводах в Млада-Болеславе и Квасинах.
SpeedMe 24 января в 05:47
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес 24 января в 05:50
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Хоккей

Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие

США на территории Европы отработают сценарий войны с Россией

Сценарий учений предполагает начало войны между силами НАТО и Россией в 2028 году, задача учений — отработка ведения военных действий против России с применением новейших методов ведения войны, новейшей техники и применение «экспериментальной стратегии».
Хакасия-Информ вчера в 21:20
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК вчера в 18:25
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
DP.RU 23 января в 03:08
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
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