Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса.

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

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