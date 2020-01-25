Происшествия
ИзвестияСемь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса.
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В московской гостинице сообщили о массовом заболевании гостей из Китая
Московский Комсомолецвчера в 14:24
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Политика
Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Здоровье
Глава Минздрава Красноярского края поддержал запрет на продажу снюса
Инициатива красноярских депутатов о запрете продажи снюса была полностью поддержана министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немик.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые не покупают россияне
Политика
Трутнев поручил разработать меры защиты жителей ДФО от коронавируса
Роспотребнадзор, пограничные службы ФСБ России и главы дельневосточных регионов подготовят комплекс мер для защиты населения Дальнего Востока от нового коронавируса.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса
В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Футбол
Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Культура
Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне концерт по случаю лунного Нового года
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил со своей супругой Ли Соль Чжу концерт по случаю Нового года по лунному календарю в пхеньянском театре "Самчжиён".
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Авто
Skoda установила рекорд производства в 2019 году
В 2019 году компания Skoda Auto впервые в своей истории произвела более 900 тыс. автомобилей на своих чешских заводах в Млада-Болеславе и Квасинах.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Армия и оружие
США на территории Европы отработают сценарий войны с Россией
Сценарий учений предполагает начало войны между силами НАТО и Россией в 2028 году, задача учений — отработка ведения военных действий против России с применением новейших методов ведения войны, новейшей техники и применение «экспериментальной стратегии».
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.