Происшествия
ИзвестияСемь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса.
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Политика
МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии
Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Футбол
Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»
В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о новой любви
Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны
Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Фигурное катание
Косторная выиграла чемпионат Европы в Граце, Щербакова — вторая, Трусова — третья
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты
Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Политика
Жириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае
Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
Коренной житель Екатеринбурга выставил на продажу уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в 1965 году и оснащён дизельным двигателем.
Здоровье
Китайский коронавирус угрожает населению России
Замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой заявил, что вспышка нового коронавируса, с которым сейчас борются в Китае, несет угрозу населению России, передает ТАСС.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Футбол
«Челси» прошел «Халл Сити» в Кубке Англии
Футболисты «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли лондонскому «Челси».
Футбол
Тарасов забил первый гол за «Рубин» в победном матче против «Слована»
Политика
Зеленский заявил о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Политика
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Единоборства
БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166
Футбол
«Зенит» уступил «Зальцбургу» в заключительном матче на сборе в Катаре
Футболисты петербургского "Зенита" уступили австрийскому "Зальцбургу" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре.
Политика
СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе
Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Гаджеты
В Роскачестве названы лучшие бюджетные смартфоны
В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.