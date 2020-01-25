Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса.

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Шоу-бизнес Лолита рассказала о новой любви Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.

Гаджеты Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

Общество Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Политика Жириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.

Здоровье Китайский коронавирус угрожает населению России Замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой заявил, что вспышка нового коронавируса, с которым сейчас борются в Китае, несет угрозу населению России, передает ТАСС.

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Общество Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Политика Зеленский заявил о важности прямого диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.