Происшествия

ИзвестияИзвестияСемь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса.
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Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ

RT на русском15:44

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Интерфакс14:57

В московской гостинице сообщили о массовом заболевании гостей из Китая

Московский Комсомолец14:24

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

РИА Новости14:47

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ru15:44

В Москве с высокой температурой госпитализированы семь китайцев

Коммерсантъ14:57

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВ14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Политика

МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Известия 07:42
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru 09:27
Футбол

Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»

В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Спорт-Экспресс 15:53
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о новой любви

Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество

Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны

Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Росбалт 09:48
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Известия 13:52
Фигурное катание

Косторная выиграла чемпионат Европы в Граце, Щербакова — вторая, Трусова — третья

Спорт-Экспресс 16:26
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Гаджеты

Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты

Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Goroday.ru 12:25
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ru 05:44
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Газета.Ru 16:05
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru 12:19
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс 13:24
Политика

Жириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае

Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.
Наша версия 07:15
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

Коренной житель Екатеринбурга выставил на продажу уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в 1965 году и оснащён дизельным двигателем.
Car.ru вчера в 03:05
Здоровье

Китайский коронавирус угрожает населению России

Замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой заявил, что вспышка нового коронавируса, с которым сейчас борются в Китае, несет угрозу населению России, передает ТАСС.
ForPost 22 января в 06:24
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 15:17
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Футбол

«Челси» прошел «Халл Сити» в Кубке Англии

Футболисты «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли лондонскому «Челси».
ProstoProSport 14:23
Футбол

Тарасов забил первый гол за «Рубин» в победном матче против «Слована»

Российская газета 08:45
Политика

Зеленский заявил о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Народные новости вчера в 18:24
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Уфимские Заметки вчера в 11:00
Политика

Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну

Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
РЕН ТВ 14:40
Единоборства

БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166

Metaratings 23 января в 08:02
Футбол

«Зенит» уступил «Зальцбургу» в заключительном матче на сборе в Катаре

Футболисты петербургского "Зенита" уступили австрийскому "Зальцбургу" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре.
РИА Новости 10:36
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экономика сегодня 15:37
Армия и оружие

Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
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В Роскачестве названы лучшие бюджетные смартфоны

В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.
МедиаПоток 23 января в 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
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