РПЛ
Матч ТВСемь игроков «Зенита» попали в символическую сборную 10-го тура РПЛ
Семь игроков петербургского «Зенита» вошли в символическую сборную 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex.
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Авто
В России отзывают более 1,2 тыс. Skoda Octavia и Yeti
CarsWeek.ru 07:59
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Политика
На Украине заявили, что Зеленский встает на грабли Порошенко
Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли.
ФАН 08:33
Транспорт
Медведев ужесточил требования к перевозкам детей
Российский премьер Дмитрий Медведев ввел новые требования при перевозке детей в автобусах.
Газета.Ru 07:21
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
Расширение прав и возможностей женщин в Африке является одним из многих вопросов, которые Гарри и Меган намереваются рассмотреть в ходе 10-дневного визита.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Общество
Потепление придет в столичный регион в выходные
По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.
ТАСС 08:38
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.
РБК 08:55
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье
Ученица шестого класса одной из школ в подмосковной Лобне выпала из окна третьего этажа.
Российская газета 07:35
Спорт
В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Происшествия
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Экономика
В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум
В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру вчера в 13:34
Политика
Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы по блокировке Telegram
Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
ПРАЙМ 08:53
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera 07:09
Автоспорт
Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Культура
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 5 эфире?
По результатам зрительского голосования, пара Maruv и Jay покинули проект «Танці з зірками» в пятом эфире.
Srnsk 07:34
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Здоровье
GPMB: Существует реальная угроза возникновения смертоносной пандемии
По прогнозам специалистов, пандемия гриппа масштабов 1918 года может нанести удар по мировой экономике в $3 трлн, сократив глобальный ВВП на 4,8%.
РЕН ТВ 08:11