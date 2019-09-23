Семь игроков петербургского «Зенита» вошли в символическую сборную 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex.

Спорт день за днем

Семь игроков «Зенита» попали в символическую сборную 10-го тура РПЛ

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