InStat вместе с РПЛ представили символическую сборную десятого тура чемпионата России сезона-2019/20. В нее включены сразу семь футболистов «Зенита», а также по одному игроку из ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Сочи».

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Семь игроков «Зенита» включены в символическую сборную 10-го тура РПЛ

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