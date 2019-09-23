РПЛ
Евро-футбол.руСемь игроков «Зенита» включены в символическую сборную 10-го тура РПЛ
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед-Шапи Сулейманов
|60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|64′
|72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
|90′+2′
Никола Влашич
|90′+5′
|90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
87
Марадишвили
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
InStat вместе с РПЛ представили символическую сборную десятого тура чемпионата России сезона-2019/20. В нее включены сразу семь футболистов «Зенита», а также по одному игроку из ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Сочи».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
Польская таможня подпортила жизнь украинским коррупционерам – задержана бывшая жена главы Нацполиции
Примечательно, что среди задержанных оказалась бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева – Виктория Князева.
Новостной фронт 10:13
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:30
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Экономика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
РБК 03:58
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС 21 сентября в 21:37
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Интернет
Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram
Результаты работы новой системы блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту будут представлены общественности в течение года, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Телеканал 360° 10:18
Футбол
Кафельников: «У „Спартака“ квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно»
Бывший теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком московского «Спартака», оставил в «Твиттере» сообщение, в котором высказался о главном тренере команды Олеге Кононове.
Евро-футбол.ру 10:23
Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей
По мнению Малышевой, решение Заворотнюк проводить оплодотворение за пределами России могло быть опрометчивым, так как в РФ сегодня существуют самые современные и высокотехнологичные центры, которым "завидуют иностранные коллеги".
Экономика сегодня 09:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Энергетика
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости 01:00
Футбол
Рабио недоволен своим положением в «Ювентусе»
Напомним, что Рабио перебрался в «старую синьору» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Евро-футбол.ру 10:01
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
"Заявление о принудительной ликвидации компании подано в Высокий суд, и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании", - говорится в сообщении Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Экономика
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Политика
Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Экономика
К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана
Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 08:12
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13