РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСемь игроков «Зенита» включены в символическую сборную 10-го тура РПЛ

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
InStat вместе с РПЛ представили символическую сборную десятого тура чемпионата России сезона-2019/20. В нее включены сразу семь футболистов «Зенита», а также по одному игроку из ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Сочи».
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