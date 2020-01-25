Происшествия
Газета.RuСемь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. "У них диагностирована высокая температура", - рассказал собеседник агентства, добавив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.
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В московской гостинице сообщили о массовом заболевании гостей из Китая
Московский Комсомолецвчера в 14:24
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Происшествия
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В Волгоградской области в некоторых школах закрываются классы на карантин в связи с превышением количества заболевших ОРВИ.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек
Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
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Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле
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Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
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Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
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Напомним, 27-летний мужчина ушел из дома 17 января 2020 года. В ориентировке на розыск сообщалось, что он носит бороду и усы.
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