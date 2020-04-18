Происшествия
Вести.RuСемь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. По сообщению источника в надзорных органах республики, сбежавшие — врачи и медперсонал.
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с чего всё началось
«Кировским районным судом Уфы рассмотрено семь административных исковых заявлений главного санитарного государственного врача Республики Башкортостан о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке», — сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.Телеканал 360°02:27
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