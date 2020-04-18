с чего всё началось

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. По сообщению источника в надзорных органах республики, сбежавшие — врачи и медперсонал.

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

Общество Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. 66

Общество Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram. 5

Игры Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.

Наука Британские ученые начнут массовое производство вакцины от коронавируса Вакцина от COVID-19, разработанная учеными из Университета Дженнера в Оксфорде, будет запущена в массовое производство в ближайшие недели на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае, несмотря на то, что еще не прошла клинические испытания, сообщает Reuters.Вместе с этим ученые объявили о наборе волонтеров для тестирования вакцины на людях.

Футбол «Арсенал» и «Эвертон» готовы приобрести лучшего бомбардира Шотландии Помимо "Лейпцига", "Лилля", "Ньюкасла" и "Лиона" на Одсонна претендуют "Арсенал" и "Эвертон", готовые сделать предложение по трансферу в ближайшее трансферное окно.В текущем сезоне Эдуар сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 19 ассистов.

Общество В Казань из Индии доставят отдыхавших на Гоа туристов Согласно опубликованному на сайте Росавиации предварительному графику рейсов, до 21 апреля вывозными рейсами в страну вернутся граждане России из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии. 6

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 565