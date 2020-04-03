Коронавирус

ТАССТАСССемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

"Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом", - сказали в штабе. Там отметили, что все пациенты имели сопутствующие заболевания - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония. Среди умерших - пациенты от 53 до 86 лет, одному было 34 года.
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За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Российская газета04:27

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

ТАСС05:04

В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

РБК04:59

Еще 3 пациента скончались от коронавируса в Москве

РИАМО04:50

7 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Москва 2405:04

В Москве за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

РИА Новости04:50

Еще у 14 детей в Москве подтвердили коронавирус

Вечерняя Москва04:32
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Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Известия 07:22
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Музыка

Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года

Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Эхо Москвы 02 апреля в 02:33
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru 07:40
Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Здоровье

Что делать, если кто-то в семье заразился коронавирусом

Доктор Комаровский рассказал, надо ли дезинфицировать одежду от COVID-19 Для члена семьи с коронавирусом нужно выделить отдельные приборы и посуду.
Волгоградская правда 08:20
Общество

Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
РИА Новости 07:04
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Общество

В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны

Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
ТАСС 08:28
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 02:45
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие

РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой

Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:45
Авто

Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты

Aurus Komendant является российским творением, которое должно составить конкуренцию ведущим западноевропейским внедорожникам.
Car.ru 02 апреля в 09:30
Общество

Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
RT на русском вчера в 14:06
Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия вчера в 21:46
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Шоу-бизнес

Отец Фриске высказался о Шепелеве: «Тот ещё тип»

Pravda.Ru 07:32
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:07
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 02 апреля в 10:07
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