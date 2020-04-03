Коронавирус
ТАСССемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве
"Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом", - сказали в штабе. Там отметили, что все пациенты имели сопутствующие заболевания - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония. Среди умерших - пациенты от 53 до 86 лет, одному было 34 года.
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Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Музыка
Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года
Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Общество
Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Здоровье
Что делать, если кто-то в семье заразился коронавирусом
Доктор Комаровский рассказал, надо ли дезинфицировать одежду от COVID-19 Для члена семьи с коронавирусом нужно выделить отдельные приборы и посуду.
Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны
Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Армия и оружие
РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой
Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Авто
Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
Aurus Komendant является российским творением, которое должно составить конкуренцию ведущим западноевропейским внедорожникам.
Общество
Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа
Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
Армия и оружие
Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин
Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Шоу-бизнес
Отец Фриске высказался о Шепелеве: «Тот ещё тип»
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.