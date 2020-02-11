Политика

АлтапрессАлтапрессСемь пожизненных сенаторов могут появиться в Совфеде

Согласно поправкам в Конституцию, в Совете Федерации могут появиться семь пожизненных сенаторов, которые должны вывести на новый уровень принципы обратной связи с народом, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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«Сенаторы должны быть выборными, а не пожизненными»: мнение депутата

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РЕН ТВвчера в 21:35

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Интерфаксвчера в 04:53
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

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РБК 15:42
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

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Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
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Страны НАТО договорились усилить миссию в Ираке

Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке. Об этом сообщил в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Из больницы в Тюмени выписали студентку, заболевшую коронавирусом

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Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

Юная жительница Калужской области получила компрессионный перелом позвоночника в результате ДТП, виновницей которого стала 33-летняя послушница монастыря, сообщили в региональном управлении МВД.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ

"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
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Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

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Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
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