Здоровье
РБКСемь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
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с чего всё началось
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Это единственное лекарственное средство для терапии этой формы заболевания.РБК02:01
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