Здоровье
РБКСемь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Это единственное лекарственное средство для терапии этой формы заболевания.РБК02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика
Путин ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы в США
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос американского журналиста о вмешательстве РФ в выборы в США, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан вчера в 09:16
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России
Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Российская газета 12:36
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Политика
Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса
Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Коммерсантъ 08:32
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском 10:26
Единоборства
Глава UFC назвал условие проведения боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Lenta.ru 12:03
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
Футбол
Обамеянг назвал клоуном гендиректора «Боруссии»
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на высказывания гендиректора «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке, заявившего, что переезд нападающего в Лондон был обусловлен исключительно финансовыми соображениями.
Metaratings 10:31
Хоккей
Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Интерфакс-Спорт 01:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35