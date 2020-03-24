Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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В Италию прибыл последний российский военный самолет

РИА Новости18:15

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru18:27

В Италию прибыли еще три самолета ВКС России со специалистами для борьбы с коронавирусом

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Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом

РБК08:44
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Армия и оружие

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В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
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Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности

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В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
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Правительство России пересмотрит бюджет из-за падения цен на нефть

Правительство России пересмотрит бюджет из-за падения цен на нефть.
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Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна, Шварцман сошёл

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Экономика

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В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
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«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
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Новый гироскоп оказался в 10 тыс. раз точнее аналогов

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Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
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Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»

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Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Самым высокооплачиваемым игроком мира был признан форвард "Барселоны" Лионель Месси.
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Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток

В военном ведомстве России рассказали, что новые атомные подводные лодки «Борей» отправят служить на Дальний Восток.
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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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