Коронавирус
Газета.RuВ Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Авто
Составлен рейтинг топ-5 бюджетных спорткаров весны 2020 года
По данным специалистов CarsWeek, в ТОП-5 бюджетных спорткаров весны 2020 года еще вошли Subaru WRX и BMW Z4 sDrive30i.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Армия и оружие
Оборонные предприятия Америки и Европы лихорадит из-за COVID-19
В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Наука
Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности
Здоровье
Коротко о коронавирусе в Екатеринбурге: первые заболевшие не за границей и закрытие кинотеатров
Заражаться коронавирусом начали в самом Екатеринбурге По информации источника Е1.RU, еще пяти горожанам готовятся подтвердить диагноз «коронавирус».
Энергетика
Цена на нефть продолжила падение
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
Экономика
Правительство России пересмотрит бюджет из-за падения цен на нефть
Правительство России пересмотрит бюджет из-за падения цен на нефть.
Автоспорт
Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна, Шварцман сошёл
Пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй одержал победу в виртуальном Гран-при Бахрейна, организованном Формулой-1 после отмены этапа из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Экономика
«Аэрофлоту» дадут время на деньги
Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу Как выяснил "Ъ", "Аэрофлот", сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля — сентября 2020 года на июль 2021 года.
Общество
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Происшествия
Нарушителя режима самоизоляции обнаружили в Кузбассе
Личность мужчины, который вопреки требованиям соблюдения режима самоизоляции отправился на шопинг, уже установили сотрудники полиции.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Игры
BioWare выпустит книгу в честь 25-летия студии
Канадская игровая студия BioWare выпустит 200-страничную книгу, посвященную истории компании за 25 лет ее существования.
Здоровье
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Кино
В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»
Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
Футбол
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Футбол
Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира
Самым высокооплачиваемым игроком мира был признан форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Армия и оружие
Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток
В военном ведомстве России рассказали, что новые атомные подводные лодки «Борей» отправят служить на Дальний Восток.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Спорт
Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.