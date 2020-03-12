Из России в Италию прилетели семь из девяти военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими вирусологами на борту, сообщили в Минобороны РФ. Специалисты будут помогать справляться с распространением коронавируса в этой стране.

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

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Армия и оружие Россия отправляет в Италию медиков и оборудование для борьбы с вирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

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