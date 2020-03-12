Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСемь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Из России в Италию прилетели семь из девяти военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими вирусологами на борту, сообщили в Минобороны РФ. Специалисты будут помогать справляться с распространением коронавируса в этой стране.
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