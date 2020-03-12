Коронавирус
Газета.RuСемь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию
Из России в Италию прилетели семь из девяти военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими вирусологами на борту, сообщили в Минобороны РФ. Специалисты будут помогать справляться с распространением коронавируса в этой стране.
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Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Россия пришла на помощь брошенной партнерами Италии — Frankfurter Allgemeine Zeitung
В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили о возможном пересмотре приоритетов Италии после пандемии.
Экономика
Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году
В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Авто
Названы цены на новый Skoda Rapid
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото
Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Общество
В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек
До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Происшествия
На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу
Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Наука
Вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса
Известный вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Россия отправляет в Италию медиков и оборудование для борьбы с вирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Футбол
Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Футбол
Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона
Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Экономика
Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу – Делягин
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
Футбол
Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в борьбе с коронавирусом. Португалец поработал волонтером в лондонском боро Энфилд.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Общество
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией
Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Авто
Audi готовит кросс-купе Audi Q5 Sportback
Обновленный Audi Q5, премьера которого ожидается осенью 2020 года, получит купеобразную версию с приставкой Sportback.
Наука
Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.