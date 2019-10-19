Общество
КоммерсантъСемь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Лидером среди российских компаний стал «Норникель», заняв 36 место. На 138-й строчке рейтинга расположилась «Московская биржа», «Роснефть» — на 207-й. Объединенная авиастроительная корпорация заняла в рейтинге 311-е место, а «Северсталь» — 380-е.
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Naked Science вчера в 14:16
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Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
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