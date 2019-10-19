Общество
КоммерсантъСемь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
«Русгидро» досталась 437-я позиция, а ЛУКОЙЛ занял в рейтинге 492-е место. Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
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Ученые назвали пять причин полюбить пешие прогулки
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
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Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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News.ru вчера в 18:59
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
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Лэмпард поделился ожиданиями от матча «Челси» – «Ньюкасл»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмдпард высказался о встрече его команды с «Ньюкаслом». Матч пройдет в субботу в рамках девятого тура АПЛ.
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Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
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Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
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Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
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NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
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Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru 16 октября в 10:26
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Пользователей Windows 7 станут снова просить обновиться до Windows 10
Windows 7 после прекращения поддержки может быть опасна, уверены в Microsoft.
ГЛАС.RU вчера в 07:06
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
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В ходе выступления на заседании Четвёртого комитета Генассамблеи ООН официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский указал своему украинскому коллеге на нарушение прав журналистов на Украине.
Life.ru вчера в 21:59
Футбол
Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас призвал руководство УЕФА строго наказывать клубы, нарушающие правила финансового фэйр-плей.
Чемпионат вчера в 18:05
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
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Россия уже четыре года пытается доказать ООН, что государству принадлежит шельф Северного Ледовитого океана.
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Футбол
Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября.
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Общество
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Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости вчера в 05:16
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Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Предупредительное внесудебное предписание законопроект предлагает выносить при наличии данных, указывающих на совершение домашнего насилия либо попытки его совершения сроком на месяц, оно может быть продлено до двух месяцев, пояснила РБК Пушкина.
РБК 02:08