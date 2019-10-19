Общество
ТАССForbes включил семь компаний из России в рейтинг лучших работодателей
Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован в пятницу.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Происшествия
Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы золотодобывающей артели у села Щетинкино.
Вести.Ru 05:56
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Происшествия
При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей
При пожаре в бараке в городе Ростов Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 01:27
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Космос
К Земле летит астероид диаметром до одного километра
Астероид 2019 TR2 летит, предположительно, со скоростью 50 тысяч километров в час, в то время как большой 162082 (1998 HL1) перемещается со скоростью 40,2 тысячи километров в час.
Sputnik Литва 09:05
Наука
Крупным динозаврам помогали охлаждаться сосуды головы
Американские исследователи выяснили, что сосуды головы помогали крупным динозаврам охлаждаться.
МедиаПоток вчера в 12:17
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Происшествия
В Киеве убили внука азербайджанского композитора
В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом стало известно из публикации посольства Азербайджана на Украине в Facebook.
Известия 00:43
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Футбол
«Урал» на выезде победил «Тамбов»
Свободная Пресса 09:11
Игры
Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования
News.ru вчера в 04:09
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Происшествия
Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге
Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
REGNUM 07:49
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Политика
Захарова указала США на место в балканском вопросе Европы
Судя по всему, страны-члены ЕС не очень хотят видеть две албанские республики в своих и без того не очень стройных рядах, поэтому на саммите ЕС было вынесено решение о переносе переговоров по поводу вступления Албании и Северной Македонии в объединение европейских стран, пишет «News.ru».
Политическая Экспертиза 07:50