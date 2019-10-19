Общество

ТАССТАССForbes включил семь компаний из России в рейтинг лучших работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован в пятницу.
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