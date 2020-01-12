Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Семь стран лишились права голоса в ООН

Происшествия Литвинова рассказала о состоянии своего здоровья Актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала данные о произошедшем с ней в центре Москвы ДТП.

Общество В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет» Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Космос Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.

Общество Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.

Общество В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Здоровье Врачи назвали опасные для мозга напитки Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.