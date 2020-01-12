Общество

BFM.ruBFM.ruСемь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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с чего всё началось
Согласно сообщению
 на сайте ГА ООН, в данный список попали Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика с задолженностью, которая равна или превышает сумму платежей за последние два года.
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Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату взносов

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