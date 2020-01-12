Общество
BFM.ruСемь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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с чего всё началось
Согласно сообщению на сайте ГА ООН, в данный список попали Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика с задолженностью, которая равна или превышает сумму платежей за последние два года.RT на русском10:05
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