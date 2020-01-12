Общество

BFM.ruBFM.ruСемь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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с чего всё началось
Согласно сообщению
 на сайте ГА ООН, в данный список попали Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика с задолженностью, которая равна или превышает сумму платежей за последние два года.
RT на русском10:05

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Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату взносов

РБК11:43

Семь стран лишились права голоса в ООН

Российская газета11:39

В Генассамблее ООН из-за долга лишились права голоса 7 стран. А как же США?

Красная весна09:19

Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН

РИА Новости07:57

СМИ: 7 стран лишили права голоса в ООН из-за неуплаты взносов

Телеканал 360°06:55

Генассамблея ООН временно лишила семь стран права голоса

ТАСС09:26

Семь стран лишили права голоса в ООН

Lenta.ru04:46
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В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
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