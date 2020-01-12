Общество
BFM.ruСемь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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с чего всё началось
Согласно сообщению на сайте ГА ООН, в данный список попали Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика с задолженностью, которая равна или превышает сумму платежей за последние два года.RT на русском10:05
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Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Фигурное катание
Россияне выиграли четыре медали в третий день юношеской Олимпиады
По предварительным итогам третьего дня соревнований, российская сборная в медальном зачете занимает второе место с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Киберспорт
Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января
Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Наука
Учёные в пять раз увеличили продолжительность жизни червей
Учёным с помощью изменения пары клеточных путей круглых червей (свободноживущая нематода) удалось увеличить продолжительность их жизни на 500%, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.Эти черви часто используются в исследованиях старения, поскольку они имеют большое количество общих клеточных путей с людьми.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
Космос
В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Наука
Предки акул прекратили различать цвета полмиллиарда лет назад
В ходе научной работы биологи проанализировали структуру глаз современных родичей древних акул и скатов, а также устройство их генов, ответственные за формирование разных типов зрительных рецепторов.
Футбол
LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Армия и оружие
Историк отметил боевой опыт СССР при штурме Кенигсберга в 1945 году
Советские части во время Восточно-Прусской операции опирались на выработанный в ходе войны опыт, что позволяло максимально сократить потери, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
"12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Игры
GTA IV больше нельзя купить в Steam
Здоровье
Структура Ростеха планирует строительство трёх больниц в Севастополе
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.
Общество
Историк Соколов намерен поделиться с колонией гонораром за роман
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что историк Олег Сколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Армия и оружие
США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Происшествия
Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина
В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.