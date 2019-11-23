Футбол

Sport.ruSport.ruСемак: «Дзюба доказал, что является лучшим бомбардиром чемпионата»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
В субботу, 23-го ноября, команда Сергея Семка одержала гостевую победу над "Рубином" в поединке 17-го тура РПЛ . Сразу после финального свистка главный тренер гостей поддержал лидера команды Артёма Дзюбу, который сегодня забил победный мяч в ворота коллектива из Казани.
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Сергей Семак
Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.
— Сергей Семак, российский футболистФорпост Северо-Запад вчера в 09:55

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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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