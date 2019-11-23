Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.

В субботу, 23-го ноября, команда Сергея Семка одержала гостевую победу над "Рубином" в поединке 17-го тура РПЛ . Сразу после финального свистка главный тренер гостей поддержал лидера команды Артёма Дзюбу, который сегодня забил победный мяч в ворота коллектива из Казани.

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Единоборства Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Шоу-бизнес Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.

Происшествия Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.

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